РФ атаковала Харьков ракетами: "прилеты" произошли на территории ЖК, есть пострадавшие (фото)

Ночью против 24 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. Произошло попадание двух ракет на территорию жилищного комплекса в Шевченковском районе. Есть потерпевшие.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате российской воздушной атаки на Харьков пострадали шесть мирных жителей. У троих мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс.

В результате "прилетов" повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения.

По предварительным данным, около 00.30 враг атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Отмечается, что процессуальное руководство Шевченковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия ударов по Харькову в ночь на 24 апреля.

Последствия ударов по Харькову в ночь на 24 апреля.

Как сообщалось, после полуночи в Харькове прозвучала серия взрывов. Военные объявили воздушную тревогу в Харькове и области из-за ракетной угрозы.

Местные власти сообщили, что враг обстрелял Харьков из баллистики. Оккупанты обстреляли город ракетами С-300.

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