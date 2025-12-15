ТСН в социальных сетях

Украина
253
1 мин

РФ атаковала Херсон: последствия "прилета" сняли на видео

Херсонская ОВА опубликовала видео последствий утренней атаки, которая, к счастью, обошлась без пострадавших.

Ирина Лабьяк
Повреждения в Херсоне после атаки 15 декабря

Российские войска утром 15 декабря атаковали Корабельный район Херсона, нанеся удары по частному сектору. В результате удара есть повреждения.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Из-за вражеского «прилета» по частному сектору в Херсоне поврежден гараж и гражданский автомобиль. Также в нескольких домах взрывной волной и обломками снарядов выбило стекла, посекло фасады и ограждения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Херсонская ОВА также опубликовала видео с последствиями российской атаки на город.

Напомним, 13 декабря стало известно, что из-за российских ударов по Украине Херсон и часть области остались без света. Жители, в частности Дарьевской громады, отмечали, что в некоторых селах света нет еще с 12 декабря, и очень слышны обстрелы Херсона.

