РФ атаковала Ивано-Франковскую область дронами и ракетами: что известно

Пострадал один человек.

Ночью 22 марта российские военные атаковали Ивано-Франковскую область беспилотниками и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Прозвучали взрывы и в Прикарпатье. Враг атаковал нашу область и "Шахедами", и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадал один человек. Кроме того, зафиксированы повреждения. На месте попадания работают спасатели ГСЧС.

"В настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы", — подчеркнула руководитель ОВА.

Напомним, ночью беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе, во Львовской области. На месте попадания начался пожар.

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