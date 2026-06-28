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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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728
Время на прочтение
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РФ атаковала Киев баллистикой: какими ракетами и откуда летели

Россия атаковала Украину 28 июня разными типами ракет и дронов. Есть попадания. Воздушная атака врага продолжается.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака РФ по Киеву

Атака РФ по Киеву / © Associated Press

В ночь на 28 июня Россия атаковала Киев баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400» из Брянской области. Также под ударом врага находились другие регионы Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Какие ракеты и дроны летели на Украину

По данным ПС, Россия атаковала:

  • двумя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской обл.,

  • шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской обл.,

  • и 142 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),

  • а также дронами типа Гербера,

  • БПЛА Италмас,

  • дронами-имитаторами типа «Пародия».

Откуда летели дроны

Вражеские дроны летели по направлениям:

  • Курск,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарск — рф.,

  • ТОТ Донецк,

  • Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Сколько российских целей сбила ПВО

По состоянию на 08:30 предварительно противовоздушная оборона сбила/подавила:

  • одну противокорабельную ракету Циркон/Оникс,

  • шесть баллистических ракет Искандер-М/С-400,

  • и 125 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Однако, к сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Атака продолжается: что летает в небе

По состоянию на 9 утра воздушная атака врага продолжается. Есть угроза ударных БпЛА и КАБов.

Воздушная тревога раздается в северных и восточных областях. В украинском небе летает:

  • БпЛА в Николаевской области, курсом на Вознесенск.

  • Реактивный БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.

  • БпЛА на границе Сумской и Черниговской, курс южный.

  • БпЛА курсом на Сумы с севера и юга.

  • Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курсом на Киевщину.

  • БпЛА на севере Киевщины, мимо Чернобыля курсом на запад.

  • Пуски КАБ в Донецкую область.

Взрывы в Киеве — последние новости

Ночью в Киеве звучала воздушная тревога. В городе было слышно серию взрывов. Из-за атаки в Дарницком районе по нескольким адресам возникли пожары на СТО и в нежилом здании. Воздушные силы сообщили о баллистике.

По данным властей, из-за атаки есть пострадавшие, однако информация отличается. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил о двух пострадавших, а мэр Виталий Кличко — об одном.

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Дата публикации
Количество просмотров
728
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