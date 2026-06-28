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РФ атаковала Киев баллистикой: какими ракетами и откуда летели
Россия атаковала Украину 28 июня разными типами ракет и дронов. Есть попадания. Воздушная атака врага продолжается.
В ночь на 28 июня Россия атаковала Киев баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400» из Брянской области. Также под ударом врага находились другие регионы Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Какие ракеты и дроны летели на Украину
По данным ПС, Россия атаковала:
двумя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской обл.,
шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской обл.,
и 142 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),
а также дронами типа Гербера,
БПЛА Италмас,
дронами-имитаторами типа «Пародия».
Откуда летели дроны
Вражеские дроны летели по направлениям:
Курск,
Орел,
Миллерово,
Приморско-Ахтарск — рф.,
ТОТ Донецк,
Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Сколько российских целей сбила ПВО
По состоянию на 08:30 предварительно противовоздушная оборона сбила/подавила:
одну противокорабельную ракету Циркон/Оникс,
шесть баллистических ракет Искандер-М/С-400,
и 125 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Однако, к сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Атака продолжается: что летает в небе
По состоянию на 9 утра воздушная атака врага продолжается. Есть угроза ударных БпЛА и КАБов.
Воздушная тревога раздается в северных и восточных областях. В украинском небе летает:
БпЛА в Николаевской области, курсом на Вознесенск.
Реактивный БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.
БпЛА на границе Сумской и Черниговской, курс южный.
БпЛА курсом на Сумы с севера и юга.
Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курсом на Киевщину.
БпЛА на севере Киевщины, мимо Чернобыля курсом на запад.
Пуски КАБ в Донецкую область.
Взрывы в Киеве — последние новости
Ночью в Киеве звучала воздушная тревога. В городе было слышно серию взрывов. Из-за атаки в Дарницком районе по нескольким адресам возникли пожары на СТО и в нежилом здании. Воздушные силы сообщили о баллистике.
По данным властей, из-за атаки есть пострадавшие, однако информация отличается. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил о двух пострадавших, а мэр Виталий Кличко — об одном.