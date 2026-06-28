РФ атаковала Киев баллистикой: какими ракетами и откуда летели

Атака РФ по Киеву / © Associated Press

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В ночь на 28 июня Россия атаковала Киев баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400» из Брянской области. Также под ударом врага находились другие регионы Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Какие ракеты и дроны летели на Украину

По данным ПС, Россия атаковала:

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двумя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской обл.,

шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской обл.,

и 142 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),

а также дронами типа Гербера,

БПЛА Италмас,

дронами-имитаторами типа «Пародия».

Откуда летели дроны

Вражеские дроны летели по направлениям:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск — рф.,

ТОТ Донецк,

Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Сколько российских целей сбила ПВО

По состоянию на 08:30 предварительно противовоздушная оборона сбила/подавила:

одну противокорабельную ракету Циркон/Оникс,

шесть баллистических ракет Искандер-М/С-400,

и 125 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Однако, к сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Атака продолжается: что летает в небе

По состоянию на 9 утра воздушная атака врага продолжается. Есть угроза ударных БпЛА и КАБов.

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Воздушная тревога раздается в северных и восточных областях. В украинском небе летает:

БпЛА в Николаевской области, курсом на Вознесенск.

Реактивный БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.

БпЛА на границе Сумской и Черниговской, курс южный.

БпЛА курсом на Сумы с севера и юга.

Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курсом на Киевщину.

БпЛА на севере Киевщины, мимо Чернобыля курсом на запад.

Пуски КАБ в Донецкую область.

Взрывы в Киеве — последние новости

Ночью в Киеве звучала воздушная тревога. В городе было слышно серию взрывов. Из-за атаки в Дарницком районе по нескольким адресам возникли пожары на СТО и в нежилом здании. Воздушные силы сообщили о баллистике.

По данным властей, из-за атаки есть пострадавшие, однако информация отличается. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил о двух пострадавших, а мэр Виталий Кличко — об одном.

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