РФ атаковала Киев через час после разговора Зеленского с Трампом: анализ Reuters

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН.ua

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Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву через несколько часов после разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В то же время Украина совершила повторную атаку дронами на нефтеперерабатывающий завод в Москве.

Об этом говорится в статье Reuters.

Атака на московский НПЗ

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 18 июня силы ПВО сбили более полусотни дронов. Корреспондент Reuters сообщил об огне и густом дыме в юго-восточном районе Капотня, где расположен московский НПЗ.

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«Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку. Нескольким дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода», — заявил Собянин, отметив также, что незначительные повреждения получил один из торговых центров.

Это уже второй удар по заводу за последние несколько дней. После атаки 16 июня предприятие приостановило работу, сообщают источники. Новый инцидент стал очередным свидетельством серьезных потерь российской энергетической инфраструктуры, что лишь усугубило топливный кризис.

Россия, занимающая третье место в мире по добыче нефти и входящая в число крупнейших экспортеров нефтепродуктов, в этом месяце готовится к морскому импорту горючего, чтобы компенсировать дефицит бензина, вызванный масштабными украинскими ударами по НПЗ.

В Московской области в результате атаки повреждения получили многоэтажный жилой дом, один из промышленных объектов и несколько частных домов, сообщил губернатор региона.

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Аэропорт «Шереметьево» временно остановил работу и провел эвакуацию пассажиров. Часть людей была вынуждена искать укрытие прямо на парковке.

Баллистический удар по Киеву

Киев второй раз за эту неделю оказался под воздушной атакой после запуска Россией баллистических ракет.

«Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги!» — написал в Telegram глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

По словам очевидца Reuters, в Киеве раздались взрывы. В то же время в Сумах местные власти сообщили о гибели одного человека в результате атаки дрона.

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В начале недели массированный российский удар по Киеву унес жизни десяти человек и нанес повреждения тысячелетнему монастырю — важному символу духовного и культурного наследия Украины.

Контакты Зеленского с Трампом

Последние атаки произошли на фоне активизации дипломатических усилий Зеленского, направленных на усиление давления на Россию для начала переговоров по завершению войны.

Президент Украины сообщил, что пообщался с Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с другими мировыми лидерами на саммите «Группы семи» во Франции.

Президент США в свою очередь заявил, что потери российской армии превышают украинские, и выразил мнение, что и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский могут быть готовы к шагам в направлении завершения войны.

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В Кремле отметили, что во время последнего телефонного разговора между Путиным и Трампом вопрос возможной встречи с Зеленским не поднимался.

Напомним, вечером 17 июня Зеленский сообщил, что провел координационный разговор с Трампом и Макроном по итогам саммита G7. Президент Украины подчеркнул, что эти переговоры могут оказать существенное влияние на урегулирование войны. Он поблагодарил Трампа за готовность содействовать миру, а Макрону за организацию саммита и сотрудничество, заверив, что Киев делает все для приближения мира и усиления дипломатических перспектив. Конкретные детали договоренностей пока не разглашаются.

В свою очередь Трамп заявил о необходимости переговоров между Зеленским и Путиным для завершения войны, отметив, что обе стороны хотят перемен, но не знают, как их достичь. Президент США сообщил, что провел хорошие разговоры с обоими лидерами, и выразил убеждение, что «что-то произойдет», поскольку текущая ситуация и потери побуждают к поиску путей урегулирования конфликта.

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