РФ атаковала Киевщину дронами: есть повреждения, среди пострадавших – ребенок

Россияне утром атаковали Киевскую область дронами / © Associated Press

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Сегодня утром россияне запустили ударные дроны по Киевской области. В результате удара дронов в Броварском районе пострадали три человека.

О последствиях атаки сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

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«Среди пострадавших — ребенок. Ему предоставили необходимую помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу. Еще одному пострадавшему медики также оказали помощь на месте», — отметил он.

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Кроме того, поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. В жилом доме повреждены кровля и окна.

Атака по Украине 16 августа — что известно

Российские войска в ночь на 16 августа выпустили для атаки по Украине 106 дронов и ракеты разных типов — противокорабельные «Ониксы», баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23 и управляемые авиаракеты Х-59/69, сообщают Воздушные силы ВСУ.

ПВО удалось сбить три ракеты Х-59/69 и 85 враждебных БпЛА. Однако есть попадания в 13 местах, в трех упали обломки. Основным направлением удара этой ночью были Киевская, Полтавская и Днепропетровщина.

В Киеве от атаки пострадали два человека. В Оболонском районе загорелся рынок, в Голосеевском — нежилое здание.

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В Белгороде-Днестровском на Одесчине в результате российской атаки повреждены три пятиэтажки. Предварительно один человек травмирован.

Кривой Рог — повреждены два промышленных предприятия. По меньшей мере, один человек погиб, еще 13 человек получили ранения.

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