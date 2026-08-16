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РФ атаковала Киевщину дронами: есть повреждения, среди пострадавших – ребенок
В Броварском районе пострадали три человека, среди них — ребенок.
Сегодня утром россияне запустили ударные дроны по Киевской области. В результате удара дронов в Броварском районе пострадали три человека.
О последствиях атаки сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.
«Среди пострадавших — ребенок. Ему предоставили необходимую помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу. Еще одному пострадавшему медики также оказали помощь на месте», — отметил он.
Кроме того, поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. В жилом доме повреждены кровля и окна.
Атака по Украине 16 августа — что известно
Российские войска в ночь на 16 августа выпустили для атаки по Украине 106 дронов и ракеты разных типов — противокорабельные «Ониксы», баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23 и управляемые авиаракеты Х-59/69, сообщают Воздушные силы ВСУ.
ПВО удалось сбить три ракеты Х-59/69 и 85 враждебных БпЛА. Однако есть попадания в 13 местах, в трех упали обломки. Основным направлением удара этой ночью были Киевская, Полтавская и Днепропетровщина.
В Киеве от атаки пострадали два человека. В Оболонском районе загорелся рынок, в Голосеевском — нежилое здание.
В Белгороде-Днестровском на Одесчине в результате российской атаки повреждены три пятиэтажки. Предварительно один человек травмирован.
Кривой Рог — повреждены два промышленных предприятия. По меньшей мере, один человек погиб, еще 13 человек получили ранения.