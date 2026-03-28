РФ атаковала "Кинжалами" одну из центральных областей Украины впервые за долгое время: раздаются взрывы
Детали уточняются.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги вечером 28 марта раздались звуки взрывов.
Об этом сообщило "Суспільне”.
В связи с угрозой по всей стране объявлена воздушная тревога.
По информации мониторинговых каналов, в воздухе еще находятся три МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Находитесь до отбоя в укрытиях.
По информации мониторов, последний раз Россия пускала «Кинжалы» еще в феврале.
«Полтора месяца назад», — утверждают мониторинговые каналы.
Почему «Кинжалы» внезапно «исчезли»
К слову, в последнее время российские войска не применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» при обстреле Украины.
По словам военного эксперта Олега Жданова, это может свидетельствовать о технических проблемах с носителями этих ракет — самолетами МиГ-31К. В частности, речь идет об износе их двигателей, не подлежащих ремонту и нуждающихся в полной замене, что ограничивает возможности использования таких самолетов.
Эксперт отмечает, что при потере или ограничении ресурса этих носителей Россия может изменить тактику и активнее использовать другие виды вооружения, в том числе наземные баллистические комплексы.
Кроме того, по оценкам, российская армия пытается вернуться к определенному графику обстрелов, подобному применявшемуся во время энергетических атак зимой, с интервалами между массированными ударами примерно в 10–14 дней.
Напомним, что в ночь на 28 марта россияне в очередной раз атаковали Одессу своими «Шахедами».
Как отмечается, в результате ночной атаки на Одессу возросло количество пострадавших — сейчас известно о 16 раненых и двух погибших.
По данным Одесской ОВА, 14 человек получают медицинскую помощь, двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов и ранений, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.