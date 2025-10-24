- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 823
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Кировоградщину: люди остались без света
В результате вражеской атаки на Кировоградщину без света остаются 19 населенных пунктов.
Ночью россияне атаковали Кировоградскую область. Враг попал в объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
«Этой ночью — очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. В этот раз на территории Новоукраинского района. Предварительно — без жертв. Без света 19 населенных пунктов», — отметил он.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация в своих воздушных атаках по Украине начала применять новые инструменты и тактики, усложняющие работу украинской противовоздушной обороны. Среди новых вызовов — модернизированные ударные дроны «Шахед», способные изменять цель уже после запуска.