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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала Кривой Рог реактивным "Шахедом": над городом поднялся большой столб дыма

Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Кривом Роге реактивным «Шахедом».

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Кривой Рог

Атака РФ на Кривой Рог

Войска РФ 10 июля нанесли удар реактивным беспилотником типа «Шахед» по объекту критической инфраструктуры в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака РФ на Кривой Рог — что известно

«Враг атаковал реактивным „Шахедом“ объект критической инфраструктуры. Все понимаем, все работаем», — отметил Александр Вилкул.

Местные паблики также подтверждают атаку на критическую инфраструктуру города. Жители сообщают, что на месте попадания поднялся большой столб дыма. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

Атака РФ на Кривой Рог.

Атака РФ на Кривой Рог.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне 10 июля нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые дома.

Также ночью РФ массированно ударила по Украине по пяти направлениям, выпустив 137 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 114 вражеских дронов.

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Дата публикации
Количество просмотров
373
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