РФ атаковала Кривой Рог реактивным "Шахедом": над городом поднялся большой столб дыма

Атака РФ на Кривой Рог

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Войска РФ 10 июля нанесли удар реактивным беспилотником типа «Шахед» по объекту критической инфраструктуры в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака РФ на Кривой Рог — что известно

«Враг атаковал реактивным „Шахедом“ объект критической инфраструктуры. Все понимаем, все работаем», — отметил Александр Вилкул.

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Местные паблики также подтверждают атаку на критическую инфраструктуру города. Жители сообщают, что на месте попадания поднялся большой столб дыма. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

Атака РФ на Кривой Рог.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне 10 июля нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые дома.

Также ночью РФ массированно ударила по Украине по пяти направлениям, выпустив 137 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 114 вражеских дронов.

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