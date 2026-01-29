РФ атаковала Кривой Рог "Шахедами": есть погибшая

«Шахеды»

Дополнено новыми материалами

В четверг, 29 января, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками типа «Shahed» по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. Известно об одной погибшей.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны Александр Вилкул.

«Враг „Шахедами“ в двух местах атаковал жилую застройку нашего города», — сообщил Вилкул.

Впоследствии он добавил, что ранения получили три человека — две женщины и мужчина. Также Александр Вилкул сообщил, что по состоянию на 17.24 уже ликвидировали пожары. Спасатели ГСЧС разбирают завалы. При разборе обнаружили погибшую пожилую женщину.

«По пострадавшим домам частного сектора будут развезены стройматериалы. Завтра с утра в районе комиссии проведут обход для фиксации ущерба и предоставления людям материальной помощи», — отметил Вилкул.

По его словам, в городе не планируют разворачивать штабы.

Напомним, 26 января в Терновском районе Кривого Рога в результате атаки российских БПЛА загорелся жилой многоэтажный дом. На месте началась аварийно-спасательная операция.

К слову, российские оккупанты начали применять новую хитрую тактику во время атак дронами «Шахед» по украинским военным объектам. Враг использует рельеф местности и ручное управление.