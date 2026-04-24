- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1694
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала крупный областной центр: гремят взрывы
Жителей города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до официального сообщения об отбое.
В Днепре вечером 24 апреля раздались взрывы.
Об этом сообщает корреспондент «Укринформ».
По предварительной информации, Россия направила на город ударные дроны.
По информации местных Telegram-каналов, есть сбитие вражеского беспилотника.
Также сообщается, что вражеские дроны маневрируют над Таромским в направлении Днепра.
«Летят очень низко», — говорится в сообщении.
Официальная информация о возможных последствиях атаки, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, в ночь на 23 апреля армия РФ ударила по Днепру. Под ударом беспилотников оказалась 13-этажка — в ней разрушены квартиры от девятого до шестого этажа.
В результате атаки российских дронов количество раненых возросло до 13 человек, среди них есть дети. Шестеро пострадавших, по данным местных властей, оставались в больнице.
Поисково-спасательные работы на месте атаки завершены, спасатели разбирают завалы и демонтируют поврежденные конструкции.