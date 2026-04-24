РФ атаковала крупный областной центр: гремят взрывы

Фото иллюстрированное / © Укринформ

В Днепре вечером 24 апреля раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформ».

По предварительной информации, Россия направила на город ударные дроны.

По информации местных Telegram-каналов, есть сбитие вражеского беспилотника.

Также сообщается, что вражеские дроны маневрируют над Таромским в направлении Днепра.

«Летят очень низко», — говорится в сообщении.

Безпілотник / © Фото из открытых источников

Официальная информация о возможных последствиях атаки, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, в ночь на 23 апреля армия РФ ударила по Днепру. Под ударом беспилотников оказалась 13-этажка — в ней разрушены квартиры от девятого до шестого этажа.

В результате атаки российских дронов количество раненых возросло до 13 человек, среди них есть дети. Шестеро пострадавших, по данным местных властей, оставались в больнице.

Поисково-спасательные работы на месте атаки завершены, спасатели разбирают завалы и демонтируют поврежденные конструкции.