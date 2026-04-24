ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1694
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала крупный областной центр: гремят взрывы

Жителей города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до официального сообщения об отбое.

Автор публикации
Дарья Щербак
Комментарии
Фото иллюстрированное

© Укринформ

В Днепре вечером 24 апреля раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформ».

По предварительной информации, Россия направила на город ударные дроны.

По информации местных Telegram-каналов, есть сбитие вражеского беспилотника.

Также сообщается, что вражеские дроны маневрируют над Таромским в направлении Днепра.

«Летят очень низко», — говорится в сообщении.

Официальная информация о возможных последствиях атаки, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, в ночь на 23 апреля армия РФ ударила по Днепру. Под ударом беспилотников оказалась 13-этажка — в ней разрушены квартиры от девятого до шестого этажа.

В результате атаки российских дронов количество раненых возросло до 13 человек, среди них есть дети. Шестеро пострадавших, по данным местных властей, оставались в больнице.

Поисково-спасательные работы на месте атаки завершены, спасатели разбирают завалы и демонтируют поврежденные конструкции.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1694
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie