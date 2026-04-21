РФ атаковала крупный областной центр Украины: где был "прилет"
Оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова.
Дополнено новыми материалами
Российские войска 21 апреля атаковали центр Харькова с помощью боевого дрона. Он попал в административное здание.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Информация о пострадавших сейчас уточняется.
Напомним, вечером 20 апреля российские захватчики также ударили дроном по Харькову. Из-за атаки по жилой застройке в Основянском районе пострадали трое гражданских. Поврежден многоквартирный дом.