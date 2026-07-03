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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ атаковала локомотивы на Днепропетровщине: железнодорожники чудом избежали гибели

РФ атаковала железную дорогу в Днепропетровской области. Локомотивные бригады чудом избежали смерти.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Днепропетровщину 3 июля

Атака РФ на Днепропетровщину 3 июля / © Алексей Кулеба

Армия РФ вечером 3 июля дронами атаковала железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате обстрела есть новые разрушения.

Об этом сообщил Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

РФ атаковала Днепропетровщину — что известно

По словам чиновника, повреждены два локомотива. Железнодорожников спасло то, что во время дроновой атаки они успели вовремя спуститься в укрытие.

«Самое главное — удалось спасти локомотивные бригады. Во время дроновой угрозы работники находились в укрытии, потому обошлось без жертв и пострадавших», — отметил Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что каждый такой удар наносит железной дороге новый ущерб. С начала года Россия уничтожила или повредила уже более 200 локомотивов. Поэтому объемы ремонтов постоянно растут, что требует больших денег. Несмотря на постоянные обстрелы, железная дорога продолжает работать, а повреждения быстро ремонтируют, чтобы поезда ходили без задержек.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия массированно атаковала Запорожье КАБами. Есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых двое подростков — 12-летний мальчик и 16-летняя девушка. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 12 пациентов.

Также Россия атаковала сеть АЗС в Полтавской, Сумской и Харькове. Атаку на АЗС в Полтавской области подтвердил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич. По его словам, во время воздушной тревоги враг ударил по заправке в Лубенском районе. Там повреждены оборудование, окна и автомобиль. Известно о 6 пострадавших.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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