РФ атаковала многоэтажку в большом областном центре: горят квартиры, есть пострадавшие (фото)
В результате атаки в Днепре поврежден жилой дом. Травмы получили несколько человек.
В четверг, 26 марта, РФ атаковала беспилотниками Днепр. В городе поврежден многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
«Враг атакует Днепр. Повреждена многоэтажка. Предварительно есть пострадавшие. Последствия уточняются», — проинформировал чиновник.
Атака БпЛА на Днепр
В Днепре в 08:54 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы двигавшихся в направлении областного центра беспилотников. Впоследствии в городе раздались первые взрывы. Местные власти заявили о работе сил ПВО.
Позже руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска атаковали центр Днепра.
«Шахеды» — просто по гражданским зданиям, по мирным людям», — подчеркнул он.
Глава ОВА впоследствии уточнил, что следствием атаки занялись квартиры на втором и третьем этажах дома. Пожар в четырехэтажке уже удалось ликвидировать. Повреждены жилые дома и гимназия.
Что известно о пострадавших
По данным ОВА, по состоянию на 10:30 по меньшей мере пять человек получили ранения. В больницу госпитализировали 90-летнюю женщину. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Четверо потерпевших будут находиться на амбулаторном лечении. Это женщины 79 и 85 лет и мужчины 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное.
Напомним, днем 24 марта дрон РФ влетел в многоэтажку в Днепре. Во время атаки было повреждено 14-этажное здание, на нескольких этажах возникли пожары. Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов и два детсада.
Из-за удара «Шахедом» по 14-этажке ранения получили около десяти жителей. Среди них 1,5-летний мальчик. В частности, пожилые супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии.