РФ атаковала многоэтажку в большом областном центре: горят квартиры, есть пострадавшие (фото)

Атака на Днепр 26 марта.

В четверг, 26 марта, РФ атаковала беспилотниками Днепр. В городе поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг атакует Днепр. Повреждена многоэтажка. Предварительно есть пострадавшие. Последствия уточняются», — проинформировал чиновник.

Атака БпЛА на Днепр

В Днепре в 08:54 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы двигавшихся в направлении областного центра беспилотников. Впоследствии в городе раздались первые взрывы. Местные власти заявили о работе сил ПВО.

Позже руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска атаковали центр Днепра.

«Шахеды» — просто по гражданским зданиям, по мирным людям», — подчеркнул он.

Глава ОВА впоследствии уточнил, что следствием атаки занялись квартиры на втором и третьем этажах дома. Пожар в четырехэтажке уже удалось ликвидировать. Повреждены жилые дома и гимназия.

Что известно о пострадавших

По данным ОВА, по состоянию на 10:30 по меньшей мере пять человек получили ранения. В больницу госпитализировали 90-летнюю женщину. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Четверо потерпевших будут находиться на амбулаторном лечении. Это женщины 79 и 85 лет и мужчины 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное.

Атака на Днепр 26 марта. Повреждена многоэтажка.

Напомним, днем 24 марта дрон РФ влетел в многоэтажку в Днепре. Во время атаки было повреждено 14-этажное здание, на нескольких этажах возникли пожары. Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов и два детсада.

Из-за удара «Шахедом» по 14-этажке ранения получили около десяти жителей. Среди них 1,5-летний мальчик. В частности, пожилые супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии.