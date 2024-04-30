РФ атаковала набережную Одессы: каким оружием враг ударил по жителям города

Специалисты устанавливают тип вооружением, которым российская армия 29 апреля ударила по Одессе. Предварительно — это "Искандер" и "кассета".

Об этом во время телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, специалисты проводят соответствующие экспертные мероприятия, уточняются все подробности атаки. Поэтому, подчеркнул Плетенчук, "утверждать на 100% не буду".

"Судя по отверстиям на стенах, он имел как раз впечатляющий элемент — такой как шрапнель. Подрыв был воздушным. То есть этот боеприпас предназначен для уничтожения живой силы противника. Как видите, для россиян живой силой являются гражданские жители города Одесса, гуляющие по "Трассе здоровье" "Показали себя (россияне — Ред.) — как обычных террористов, обстреливающих побережье", — подчеркнул представитель Сил обороны юга.

Как сообщалось, вечером 29 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Произошли повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. В частности, возникло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии.

Сегодня утром стало известно, что количество жертв удара россиян по городу продолжает расти. Пока известно о пяти погибших. в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших.

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