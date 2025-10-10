РФ атаковала объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области: что известно

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Ночью 10 октября русская оккупационная армия атаковала Полтавскую область. Сработали силы ПВО, но произошли попадания по энергообъекту. Повреждены частные дома. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе", - подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за российских обстрелов без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. Из-за последствий российских обстрелов в Полтавской области ввели графики отключения света и спецграфики.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - добавил Когут.

Напомним, из-за ночной атаки на энергетические объекты в Украине вводятся графики отключения света. В частности, в Сумской области сегодня одновременно будут выключать 10 очередей. В Черниговской области ограничения также применяют, но из-за обстрелов энергетики, которые РФ осуществила ранее.