РФ атаковала объект энергетики в Полтавской области: произошло отключение света

Ночью против 1 ноября российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В регионе произошло отключение света.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара захватчиков повреждены линии электросети. В настоящее время обесточены три населенных пункта — отключены 10 юридических и почти 500 бытовых потребителей.

Также из-за обстрелов в Донецкой области обесточивалось 17 населенных пунктов, в Черниговской области отключалось более 1000 потребителей, а в Сумской области обесточено 3 270 потребителей. Без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Как сообщалось, также ночью россияне ударили дронами по Кременчугу. Произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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