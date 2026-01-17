ТСН в социальных сетях

РФ атаковала объекты добычи газа: что известно

В течение недели россияне совершили шестую атаку на объекты компании.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Газоснабжение.

Газоснабжение / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

Ночью против 17 января армия РФ атаковала оборудование «Нафтогаза», обеспечивающее добычу газа. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Враг продолжает избивать по предприятиям Группы „Нефтегаз“. Этой ночью — очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что только за эту неделю произошло шесть атак на инфраструктуру «Нафтогаза».

«Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время», — добавили в НАК.

Как сообщалось, этой ночью РФ ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате удара возник пожар и произошло повреждение объекта. Прошли погибшие и пострадавшие.

