- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1340
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала объекты добычи газа: что известно
В течение недели россияне совершили шестую атаку на объекты компании.
Ночью против 17 января армия РФ атаковала оборудование «Нафтогаза», обеспечивающее добычу газа. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Враг продолжает избивать по предприятиям Группы „Нефтегаз“. Этой ночью — очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что только за эту неделю произошло шесть атак на инфраструктуру «Нафтогаза».
«Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время», — добавили в НАК.
Как сообщалось, этой ночью РФ ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате удара возник пожар и произошло повреждение объекта. Прошли погибшие и пострадавшие.