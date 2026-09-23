РФ атаковала областной центр КАБами: бурлит пожар, есть пострадавшие (видео)

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Сегодня днем, 23 сентября, российские войска нанесли удар по Сумам управляемыми (корректируемыми) авиабомбами (КАБами).

Об этом сообщили и. Сумского городского головы Артем Кобзарь и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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Предварительно зафиксировано три попадания КАБов. Враг атаковал жилищный сектор, объекты гражданской инфраструктуры и нежилую застройку. Поврежденные автомобили. На месте одного из попаданий возник масштабный пожар.

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Четверо раненых уже доставлены в больницу. Информация о пострадавших и всех последствиях вражеской атаки уточняется.

Напомним, сегодня утром 23 сентября российские военные атаковали Ковпаковский район Сум из дальнобойной артиллерии. Пострадал не менее одного человека.

Ранее сообщалось, что атака на Сумы унесла жизни родителей 7-летнего мальчика, ребенок в реанимации.

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