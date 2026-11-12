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РФ атаковала областной центр на западе: повреждены дома — первые детали (обновлено)
Во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы БпЛА, город всколыхнули взрывы.
Днем 12 ноября армия РФ атаковала Хмельницкий. В городе произошли взрывы, после которых возник пожар.
Что известно об атаке на областной центр — читайте на ТСН.ua.
В Хмельницком районе с 15:15 до 15:38 продолжалась воздушная тревога желтого уровня. Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА, двигавшемся на областной центр с юга. Около 15:30 в городе произошли взрывы. Местные медиа сообщали о дыме после атаки.
Атака на Хмельницкий — что известно
Руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в результате российской атаки вспыхнул пожар в жилом доме.
«Предварительно, без пострадавших. На месте работают спасатели и все необходимые службы», — добавил он.
В свою очередь городской голова Александр Симчишин добавил, что в Хмельницком были повреждены дома в частном секторе.
Напомним, 9 ноября Россия атаковала жилую застройку Хмельницкого. В результате обстрела были повреждены частные дома, в нескольких из них возникли пожары.