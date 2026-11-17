Отключение света / © Associated Press

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Ночью против 17 ноября русская армия ударила по Черновцам. В результате атаки часть областного центра осталась без электроснабжения. Прошло без пострадавших.

Что известно об атаках на областной центр — читайте на ТСН.ua.

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В Черновицком районе «желтая» воздушная тревога продолжалась с 05:12 до 05:57. Воздушные силы предупреждали об ударных БпЛА, державших курс на север Буковины, а также на Черновцы. Впоследствии в областном центре раздались взрывы.

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Атака на Черновцах — что известно

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко сообщил, что россияне атаковали регион беспилотниками. Прошло без пострадавших.

«В результате удара одного из них поврежден объект энергетики в городе Черновцы, из-за чего в части общины произошло аварийное отключение электроснабжения», — подчеркнул он.

В свою очередь мэр города Роман Кличук сообщил, что российская атака обесточила часть Черновцов. Из-за отключения света временно прекратили движение троллейбусы. На маршруты вывели автобусы, которые заменят электротранспорт.

«Энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть привычный режим работы транспорта», — отметил мэр.

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Напомним, с утра российские дроны массированно атакуют мероприятие Украины. В ряде районов объявлена «желтая» тревога из-за угрозы беспилотников. По данным мониторов, в небе над Украиной более 70 БПЛА. Взрывы раздались в Ровно и Волыни.

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