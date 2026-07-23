РФ атаковала областной центр: под ударом оказались дома — первые последствия

Дым. / © Associated Press

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АгресорРоссия всю ночь 23 июля снова терроризировала Одессу. Обошлось без травмированных, но есть повреждения.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Почти всю ночь враг атаковал Одессу. К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул чиновник.

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В результате удара по Одессе в городе повреждена инфраструктура, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов.

Заметим, с полуночи в областном центре несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 05:56 до 06:08. Военные предупреждали о БпЛА и крылатых ракетах в направлении города.

Напомним, в Сумах и Одессе после полуночи раздались взрывы . Перед этим ПС ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников в направлении областных центров.

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