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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала областной центр: под ударом оказались дома — первые последствия

Россия снова устроила ночную атаку на областной центр.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым.

Дым. / © Associated Press

АгресорРоссия всю ночь 23 июля снова терроризировала Одессу. Обошлось без травмированных, но есть повреждения.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Почти всю ночь враг атаковал Одессу. К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул чиновник.

В результате удара по Одессе в городе повреждена инфраструктура, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов.

Заметим, с полуночи в областном центре несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 05:56 до 06:08. Военные предупреждали о БпЛА и крылатых ракетах в направлении города.

Напомним, в Сумах и Одессе после полуночи раздались взрывы . Перед этим ПС ВСУ предупреждали о движении российских ударных беспилотников в направлении областных центров.

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Дата публикации
Количество просмотров
578
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