РФ атаковала областной центр Украины: есть пострадавшие и разрушения (фото, видео)

Атака на Винницу 25 октября

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Утром 25 октября российские войска атаковали Винницу. В результате удара пострадали шесть человек, один из них госпитализирован.

О последствиях атаки сообщили ГСЧС и начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.

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Удар по Виннице 25 октября: что известно о разрушениях и пострадавших

Российская атака произошла к утру в воскресенье, 25 октября. По словам Натальи Заболотной, беспилотник попал в жилую пятиэтажку, повлек за собой разрушение между вторым и третьим этажами.

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«Сегодня под утро Россия ударила беспилотником по жилой пятиэтажке в Виннице. В результате попадания есть разрушение между вторым и третьим этажами», — сообщила глава ОВА.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Одного из них госпитализировали, другим оказывали помощь на месте. Спасатели ГСЧС также вывели из поврежденного здания шестерых жителей.

«В результате удара также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда были эвакуированы 15 подопечных. Людям оказывала помощь психологиня ГСЧС», — сообщили в ГСЧС.

Последствия массированной атаки были зафиксированы и в других частях Винницкой области. По данным ГСЧС, повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры, в том числе промышленный объект и частные дома.

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«В результате массированной атаки в области также разрушены объекты критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения», — отметили спасатели.

Последствия удара по Виннице: спасатели разбирают завалы

По данным ГСЧС, все очаги возгорания, возникшие после попадания беспилотника, уже ликвидировали. Однако работы на месте атаки не завершены: спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать поврежденные конструкции пятиэтажки.

К ликвидации последствий атаки привлекли более 60 чрезвычайников и 14 единиц техники. Они проверяют территорию, оказывают помощь пострадавшим и выясняют, нет ли людей под завалами.

«Информация о количестве пострадавших может уточняться, ведь разбор завалов и обследование здания продолжаются», — сообщили в ГСЧС.

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Напомним, 25 октября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате удара в одном из районов области произошло аварийное отключение электроэнергии. Также сообщалось о повреждении энергетического объекта.

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