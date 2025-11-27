РФ атаковала Одесчину: где произошли "прилеты" и что разрушено

Российский дрон «Шахед» / © iStock

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 27 ноября атаковали Одесскую область ударными дронами. В регионе зафиксированы частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время вражеской ночной атаки по Одесской области активно работала противовоздушня оборона, но все равно произошли частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Так, из-за атаки повреждены фасады и остекление двух жилых домов, конно-спортивного клуба и здания автозаправочной станции.

В отдельных местах возникли возгорания, которые оперативно потушили чрезвычайники.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на 27 ноября Украину атаковали российские беспилотники Shahed, сообщали Воздушные силы ВСУ. Дроны заходили сразу с нескольких направлений — с востока, юга и севера.