- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Одесщину: дом в огне, под завалами ищут людей (фото)
Российский дрон попал в жилой дом на юге Одесщины, вызвав пожар. Есть пострадавшая, возможные люди под завалами.
Российские войска продолжают атаковать юг Одесщины дронами. Вечером 24 марта один из беспилотников попал в жилой дом, в результате чего произошел масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер.
«Сегодня вечером вражеский дрон разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар», — написал он.
По предварительным данным, пострадала женщина. Также существует вероятность, что под завалами может оставаться еще один человек.
Кроме разрушенного дома, повреждения получили по меньшей мере шесть соседних частных домов.
На месте происшествия работают спасатели, медики и стражи порядка, продолжается разбор завалов и поисковая операция. Специалисты документируют последствия атаки как очередное военное преступление РФ против гражданского населения.
Массированная атка РФ 24 марта
Напомним, сегодня, 24 марта, днем Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны. Среди них: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь.
Также российский дрон попал в 14-этажку в Днепре. Повреждены восемь домов и два детсада. Пострадали тринадцать человек, среди них трое детей.
В результате российского удара по Ивано-Франковску погиб военный Нацгвардии и его маленькая дочь.
Уже известно, что Россия совершила одну из самых массированных атак дронами. В сутки 24 марта применено почти 1000 БпЛА. Силы ПВО сбили и подавили 541 цель.