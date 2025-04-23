РФ атаковала Одессу дронами: под прицелом оказалась гражданская инфраструктура пригорода

Пожар / © ТСН.ua

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В ночь на 23 апреля 2025 года враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В этот раз под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы.

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Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе пострадали два человека. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что Полтаву атаковали вражеские дроны: есть попадание по предприятиям.