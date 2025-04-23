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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала Одессу дронами: под прицелом оказалась гражданская инфраструктура пригорода

В городе загорелся ряд пожаров.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 23 апреля 2025 года враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В этот раз под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе пострадали два человека. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что Полтаву атаковали вражеские дроны: есть попадание по предприятиям.

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