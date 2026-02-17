РФ атаковала Одессу: есть пострадавшие, повреждены здания и инфраструктура

Беспилотник / © ТСН.ua

Российские войска атаковали Одессу , в результате чего получили повреждения объект инфраструктуры и гражданские здания.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в одном из районов города загорелся пожар на верхних этажах жилого дома. В другом районе зафиксированы повреждения магазина и станции технического обслуживания.

Пока известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На местах работают все соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

