Украина
123
1 мин

РФ атаковала Одессу: есть пострадавшие, повреждены здания и инфраструктура

В Одессе в результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект и гражданские здания, известно о пострадавших.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Российские войска атаковали Одессу , в результате чего получили повреждения объект инфраструктуры и гражданские здания.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в одном из районов города загорелся пожар на верхних этажах жилого дома. В другом районе зафиксированы повреждения магазина и станции технического обслуживания.

Пока известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На местах работают все соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

123
