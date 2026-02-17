- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Одессу: есть пострадавшие, повреждены здания и инфраструктура
В Одессе в результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект и гражданские здания, известно о пострадавших.
Российские войска атаковали Одессу , в результате чего получили повреждения объект инфраструктуры и гражданские здания.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, в одном из районов города загорелся пожар на верхних этажах жилого дома. В другом районе зафиксированы повреждения магазина и станции технического обслуживания.
Пока известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На местах работают все соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт