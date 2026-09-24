РФ атаковала Одессу: повреждены медицинское и образовательное заведения

Сирена / © ТСН.ua

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Одесса подверглась очередной российской атаке.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак .

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По его словам, в результате удара повреждено медицинское и образовательное заведение.

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Информацию о других последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших сейчас уточняют.

Экстренные службы работают на местах.

В результате вражеской атаки на город также повреждены жилые дома.

Все подходящие службы на местах. Разворачиваются оперативные штабы для помощи людям.

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Напомним, что ранее российские кафиры нанесли массированный удар реактивными дронами по составам в Одесской области. Погиб 23-летний юноша, еще двое гражданских госпитализированы с ранениями.

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