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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала Одессу: повреждены медицинское и образовательное заведения

В результате российской атаки на Одессу повреждены медицинские и образовательные учреждения, детали последствий уточняют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Одесса подверглась очередной российской атаке.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак .

По его словам, в результате удара повреждено медицинское и образовательное заведение.

Информацию о других последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших сейчас уточняют.

Экстренные службы работают на местах.

В результате вражеской атаки на город также повреждены жилые дома.

Все подходящие службы на местах. Разворачиваются оперативные штабы для помощи людям.

Напомним, что ранее российские кафиры нанесли массированный удар реактивными дронами по составам в Одесской области. Погиб 23-летний юноша, еще двое гражданских госпитализированы с ранениями.

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