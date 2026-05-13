РФ атаковала Одессу: «прилетело» в многоэтажку, во дворах пожара, есть раненые (фото)
Из-за атаки России на Одессу один человек ранен.
РФ днем 13 мая атаковала Одессу. Есть разрушения и потерпевшие.
Как информируют местные телеграмм-каналы, дрон упал посреди двора на Небесной сотне. Пылает автомобиль.
«Прошу жителей Одессы находиться в безопасных местах! Работает ПВО!», - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По данным властей, из-за атаки РФ произошел пожар в одном из дворов города. Загорелись несколько автомобилей.
«Предварительно один человек пострадал», — отметил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.
Уточнили , что зафиксировано падение обломков БпЛА на крышу 9-ти этажного жилого дома. Предварительно, два человека получили ранения.
Воздушная тревога продолжается, следовательно, следует оставаться в безопасных местах.