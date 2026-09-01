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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала один из пунктов пропуска на границе: КПП прекратил работу

По данным местных властей, движение через пункт пропуска временно приостановили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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КПП "Орловка".

КПП "Орловка".

Ночью 1 сентября войска РФ атаковали пограничную инфраструктуру в Одесской области. Временно закрыли пункт пропуска «Орловка».

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации.

«Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска „Орловка“ временно приостановил работу», — говорится в сообщении.

Отметим, что пункт пропуска «Орловка» — это паромный комплекс через реку Дунай, соединяющий Украину и румынский город Исакча.

Удар по приграничной инфраструктуре Одесщины.

Удар по приграничной инфраструктуре Одесщины.

Как сообщалось, кафиры этой ночью ударили по Одессе. Из-за обстрела произошли разрушения инфраструктурных объектов. Обошлось без пострадавших и погибших.

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