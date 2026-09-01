РФ атаковала один из пунктов пропуска на границе: КПП прекратил работу

КПП "Орловка".

Реклама

Ночью 1 сентября войска РФ атаковали пограничную инфраструктуру в Одесской области. Временно закрыли пункт пропуска «Орловка».

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации.

Реклама

«Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска „Орловка“ временно приостановил работу», — говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что пункт пропуска «Орловка» — это паромный комплекс через реку Дунай, соединяющий Украину и румынский город Исакча.

Удар по приграничной инфраструктуре Одесщины.

Как сообщалось, кафиры этой ночью ударили по Одессе. Из-за обстрела произошли разрушения инфраструктурных объектов. Обошлось без пострадавших и погибших.

Новости партнеров

Новости партнеров