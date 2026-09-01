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- Украина
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РФ атаковала один из пунктов пропуска на границе: КПП прекратил работу
По данным местных властей, движение через пункт пропуска временно приостановили.
Ночью 1 сентября войска РФ атаковали пограничную инфраструктуру в Одесской области. Временно закрыли пункт пропуска «Орловка».
Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации.
«Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска „Орловка“ временно приостановил работу», — говорится в сообщении.
Отметим, что пункт пропуска «Орловка» — это паромный комплекс через реку Дунай, соединяющий Украину и румынский город Исакча.
Как сообщалось, кафиры этой ночью ударили по Одессе. Из-за обстрела произошли разрушения инфраструктурных объектов. Обошлось без пострадавших и погибших.