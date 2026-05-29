РФ атаковала одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Украины: на объекте разрушения
Одна из крупнейших биотопливных электростанций Восточной Европы оказалась под прицелом России. Там зафиксированы критические повреждения.
Российские войска в ночь на 29 мая нанесли удар по биоэнергетической ТЭС в Иванкове Киевской области. В результате атаки объект, в который было инвестировано 40 млн долл., испытал разрушения.
Об этом сообщил основатель компании «Биогазэнерго» Алексей Бутенко.
«Сегодня ночью российские агрессоры атаковали и частично разрушили электростанцию в Иванкове, которую моя компания „Биогазэнерго“ построила в 2016 году», — указано в заявлении.
По словам Бутенко, в результате обстрела был поврежден объект, в который инвестировали около 40 млн долл.
«Для кого-то это просто промышленный объект. Для меня — это часть жизни. Одна из крупнейших биотопливных электростанций Восточной Европы. 40 миллионов долларов инвестиций. Более 400 рабочих мест. Партнерство с ЕБРР», — отметил основатель компании «Биогазэнерго».
Биоэлектростанция, расположенная в Иванковском районе Киевской области, была введена в эксплуатацию в 2014 году. Мощность объекта составляет 19 МВт. Для электростанции также действует «зеленый» тариф в размере 12,39 евроцента за кВт-ч в гривневом эквиваленте.
Компания намерена восстановить поврежденную станцию. Как сообщил Бутенко, соответствующие работы планируют начать после оценки масштабов разрушений.
Иванковская биоэнергетическая ТЭС является одним из крупнейших объектов генерации электроэнергии из биомассы в Украине. Проект реализовали при поддержке международного финансирования, в частности при участии Европейского банка реконструкции и развития.
К слову, ранее в мае РФ более суток массированно атаковала объекты «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях, вызвав масштабные пожары и серьезные повреждения оборудования. Персонал успели эвакуировать, обошлось без жертв.