РФ атаковала одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Украины: на объекте разрушения

Российские войска в ночь на 29 мая нанесли удар по биоэнергетической ТЭС в Иванкове Киевской области. В результате атаки объект, в который было инвестировано 40 млн долл., испытал разрушения.

Об этом сообщил основатель компании «Биогазэнерго» Алексей Бутенко.

«Сегодня ночью российские агрессоры атаковали и частично разрушили электростанцию в Иванкове, которую моя компания „Биогазэнерго“ построила в 2016 году», — указано в заявлении.

По словам Бутенко, в результате обстрела был поврежден объект, в который инвестировали около 40 млн долл.

«Для кого-то это просто промышленный объект. Для меня — это часть жизни. Одна из крупнейших биотопливных электростанций Восточной Европы. 40 миллионов долларов инвестиций. Более 400 рабочих мест. Партнерство с ЕБРР», — отметил основатель компании «Биогазэнерго».

Биоэлектростанция, расположенная в Иванковском районе Киевской области, была введена в эксплуатацию в 2014 году. Мощность объекта составляет 19 МВт. Для электростанции также действует «зеленый» тариф в размере 12,39 евроцента за кВт-ч в гривневом эквиваленте.

Компания намерена восстановить поврежденную станцию. Как сообщил Бутенко, соответствующие работы планируют начать после оценки масштабов разрушений.

Иванковская биоэнергетическая ТЭС является одним из крупнейших объектов генерации электроэнергии из биомассы в Украине. Проект реализовали при поддержке международного финансирования, в частности при участии Европейского банка реконструкции и развития.

К слову, ранее в мае РФ более суток массированно атаковала объекты «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях, вызвав масштабные пожары и серьезные повреждения оборудования. Персонал успели эвакуировать, обошлось без жертв.

