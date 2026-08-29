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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала одну из областей: дотла выгорели грузовики, есть погибший и травмированные (фото)

Из-за российских обстрелов в регионе вспыхнули грузовики с зерном, некоторые сгорели дотла.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атка на Одесскую область.

Атка на Одесскую область. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью 29 августа юг Одесской области оказался под массированным ударом русского войска. Есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам чиновника, в результате российской атаки один человек погиб, а трое получили травмы.

Кроме того, из-за обстрела произошел сильный пожар. Полностью сгорели пять грузовых автомобилей с зерном. Три грузовика были повреждены.

«Возникшие пожары сейчас полностью ликвидированы спасателями. На месте удара идет ликвидация последствий вражеской атаки», — добавил Кипер.

В Одесской области уничтожены грузовики с зерном. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одесской области уничтожены грузовики с зерном. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одесской области уничтожены грузовики с зерном. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одесской области уничтожены грузовики с зерном. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, под атакой оказался Измаильский район Одесской области. По данным районной администрации, в результате вражеской атаки были повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

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