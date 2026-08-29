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- Украина
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РФ атаковала одну из областей: дотла выгорели грузовики, есть погибший и травмированные (фото)
Из-за российских обстрелов в регионе вспыхнули грузовики с зерном, некоторые сгорели дотла.
Ночью 29 августа юг Одесской области оказался под массированным ударом русского войска. Есть жертвы.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По словам чиновника, в результате российской атаки один человек погиб, а трое получили травмы.
Кроме того, из-за обстрела произошел сильный пожар. Полностью сгорели пять грузовых автомобилей с зерном. Три грузовика были повреждены.
«Возникшие пожары сейчас полностью ликвидированы спасателями. На месте удара идет ликвидация последствий вражеской атаки», — добавил Кипер.
Как сообщалось, под атакой оказался Измаильский район Одесской области. По данным районной администрации, в результате вражеской атаки были повреждены объекты транспортной инфраструктуры.