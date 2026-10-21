- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 552
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала одну из областей на западе: после удара есть пострадавшие и разрушения — детали от власти
В результате российских обстрелов в одной из громад Львовской области вспыхнул пожар на предприятии.
Ночью против 21 октября российские войска атаковали предприятие в Жовковской громаде на Львовщине. Есть травмированные.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
В результате удара на предприятии вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.
«Пострадали двое работников — они получили травмы средней тяжести», — добавил чиновник.
Кроме того, из-за падения обломков беспилотника поврежден частный дом в соседнем населенном пункте. Там выбило окна, повредило дверь, а рядом образовалась небольшая воронка. По данным ОВА, жильцы дома не пострадали.
Удары по Львовщине — последние новости
Накануне днем Россия массированно ударила по областям на западе. В частности, враг атаковал реактивными беспилотниками объекты энергетики в разных районах Львовской области.
В результате обстрела был поврежден объект «Укрэнерго». Почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света. Кроме того, в городе полностью остановилось централизованное водоснабжение.
Также посреди дня во Львове раздались взрывы. По данным ОВА, во время воздушной тревоги удалось сбить вражеский беспилотник, двигавшийся в направлении областного центра.