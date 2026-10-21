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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала одну из областей на западе: после удара есть пострадавшие и разрушения — детали от власти

В результате российских обстрелов в одной из громад Львовской области вспыхнул пожар на предприятии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после взрывов.

Дым после взрывов. / © Associated Press

Ночью против 21 октября российские войска атаковали предприятие в Жовковской громаде на Львовщине. Есть травмированные.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В результате удара на предприятии вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

«Пострадали двое работников — они получили травмы средней тяжести», — добавил чиновник.

Кроме того, из-за падения обломков беспилотника поврежден частный дом в соседнем населенном пункте. Там выбило окна, повредило дверь, а рядом образовалась небольшая воронка. По данным ОВА, жильцы дома не пострадали.

Удары по Львовщине — последние новости

Накануне днем Россия массированно ударила по областям на западе. В частности, враг атаковал реактивными беспилотниками объекты энергетики в разных районах Львовской области.

В результате обстрела был поврежден объект «Укрэнерго». Почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света. Кроме того, в городе полностью остановилось централизованное водоснабжение.

Также посреди дня во Львове раздались взрывы. По данным ОВА, во время воздушной тревоги удалось сбить вражеский беспилотник, двигавшийся в направлении областного центра.

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