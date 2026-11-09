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РФ атаковала одну из областей Украины: под ударом жилмассив, пылали пожары, много травмированных (фото)
В результате очередной атаки РФ травмированы семь человек, в том числе ребенок.
Российские войска в ночь на 9 ноября нанесли удары по жилому массиву и предприятию в Полтавской области. Чрезвычайники спасли 15 человек, известно о семи травмированных.
Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.
Оккупанты нанесли удары по жилому массиву в Кременчуге и частному предприятию в Кременчугском районе. В нескольких локациях вспыхнули пожары.
Спасатели вывели из опасных зон 15 человек. Еще семь человек, среди которых 16-летний подросток, получили травмы. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Все пожары, возникшие в результате атаки, ликвидированы.
«В Глобинской громаде Кременчугского района вражеский БпЛА попал по территории частного домовладения. Возник пожар хозяйственного здания. Предварительно обошлось без травмированных», — написал Дякивныч.
Ликвидация последствий атаки на Кременчуг (8 фото)
Напомним, этой ночью ночь российские захватчики атаковали беспилотником Хмельницкий и область, в результате чего в областном центре повреждена жилая застройка и возникли пожары в нескольких частных домах. Предварительно погибших и травмированных нет.