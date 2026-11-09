РФ атаковала одну из областей Украины: под ударом жилмассив, пылали пожары, много травмированных (фото)

Повреждение после российской атаки на Полтавскую область 9 ноября

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Российские войска в ночь на 9 ноября нанесли удары по жилому массиву и предприятию в Полтавской области. Чрезвычайники спасли 15 человек, известно о семи травмированных.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.

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Оккупанты нанесли удары по жилому массиву в Кременчуге и частному предприятию в Кременчугском районе. В нескольких локациях вспыхнули пожары.

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Спасатели вывели из опасных зон 15 человек. Еще семь человек, среди которых 16-летний подросток, получили травмы. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Все пожары, возникшие в результате атаки, ликвидированы.

«В Глобинской громаде Кременчугского района вражеский БпЛА попал по территории частного домовладения. Возник пожар хозяйственного здания. Предварительно обошлось без травмированных», — написал Дякивныч.

Ликвидация последствий атаки на Кременчуг (8 фото)

Напомним, этой ночью ночь российские захватчики атаковали беспилотником Хмельницкий и область, в результате чего в областном центре повреждена жилая застройка и возникли пожары в нескольких частных домах. Предварительно погибших и травмированных нет.

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