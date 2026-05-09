РФ атаковала одну из областей во время "перемирия": есть погибшие и раненые, вгатили по зданиям
В результате ударов есть погибшая и раненая.
Российские войска вечером 9 мая атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
По словам чиновника, российские дроны атаковали Никополь, Мировскую и Красногригорьевскую общины.
«Под ударом были Никополь, Мировская и Красногригорьевская общины», — отметил Ганжа.
В результате атаки поврежден многоквартирный дом и лицей.
Из-за российского удара пострадала 87-летняя женщина.
Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Также российские войска атаковали Межевскую общину Синельниковского района.
«Целят русские и по Межевской общине, что на Синельниковщине. Погибла 46-летняя женщина», — сообщил глава ОГА.
Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.
Напомним, российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.
Также, российские дроны атаковали жилой квартал в Павлограде, в результате чего три человека ранены, повреждены десятки домов.