РФ атаковала одну из областей во время "перемирия": есть погибшие и раненые, вгатили по зданиям

В результате ударов есть погибшая и раненая.

Дарья Щербак
Обстрел Украины

Обстрел Украины / © ТСН

Российские войска вечером 9 мая атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По словам чиновника, российские дроны атаковали Никополь, Мировскую и Красногригорьевскую общины.

«Под ударом были Никополь, Мировская и Красногригорьевская общины», — отметил Ганжа.

В результате атаки поврежден многоквартирный дом и лицей.

Из-за российского удара пострадала 87-летняя женщина.

Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также российские войска атаковали Межевскую общину Синельниковского района.

«Целят русские и по Межевской общине, что на Синельниковщине. Погибла 46-летняя женщина», — сообщил глава ОГА.

Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости

Напомним, российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.

Также, российские дроны атаковали жилой квартал в Павлограде, в результате чего три человека ранены, повреждены десятки домов.

