Российская атака унесла жизни двух человек в Винницкой области

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Российская армия атаковала Винницкую область. В результате вражеского удара погибли два человека — мужчина и женщина.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

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«Погибли мужчина и женщина в результате вражеской атаки в Винницкой области. Еще один человек получил легкие травмы», — отметила глава ОВА.

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В результате атаки поврежден жилой дом. Рядом с ним вспыхнули два микроавтобуса.

Спасатели уже ликвидировали пожар. В то же время, все соответствующие службы продолжают работать на месте российского удара.

Кроме того, сегодня ночью Винница подверглась атаке российских войск.

В одном из микрорайонов города возник пожар на территории гаражного кооператива. Были повреждены 17 автомобилей, 10 гаражей и одно складское помещение. Еще 4 автомобиля сгорели дотла.

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Напомним, взрывы 29 ноября раздавались в Полтавской области. Также в этот день российские беспилотники атаковали Сумы.

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