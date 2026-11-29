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РФ атаковала одну из центральных областей: есть погибшие (фото)
В Винницкой области в результате российской атаки погибли мужчина и женщина.
Российская армия атаковала Винницкую область. В результате вражеского удара погибли два человека — мужчина и женщина.
Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
«Погибли мужчина и женщина в результате вражеской атаки в Винницкой области. Еще один человек получил легкие травмы», — отметила глава ОВА.
В результате атаки поврежден жилой дом. Рядом с ним вспыхнули два микроавтобуса.
Спасатели уже ликвидировали пожар. В то же время, все соответствующие службы продолжают работать на месте российского удара.
Кроме того, сегодня ночью Винница подверглась атаке российских войск.
В одном из микрорайонов города возник пожар на территории гаражного кооператива. Были повреждены 17 автомобилей, 10 гаражей и одно складское помещение. Еще 4 автомобиля сгорели дотла.
Напомним, взрывы 29 ноября раздавались в Полтавской области. Также в этот день российские беспилотники атаковали Сумы.