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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ атаковала одну из центральных областей: есть разрушение и аварийные отключения

Россияне ударили по энергетике Хмельнитчины: часть Каменец-Подольского района осталась без света, повреждены дома.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по энергетике и поврежденные дома: какими стали последствия атаки РФ на Хмельнитчину

Удар по энергетике и поврежденные дома: какими стали последствия атаки РФ на Хмельницкую область / © ТСН.ua

Сегодня, 25 октября, российские войска нанесли удары по Хмельнитчине. В результате атаки поврежден объект энергетики и жилые дома в Каменец-Подольском районе.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

«Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетику, пытаясь оставить людей без света. В Каменец-Подольском районе в результате российской атаки поврежден объект энергетики. Имеются аварийные отключения электроэнергии. Также повреждены окна в двух жилых домах», — отметил он.

Глава ОВА заверил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. По его данным, предварительно пострадавших нет.

Ранее нардеп заявил, что только треть энергооборудования защищена от российских ударов.

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