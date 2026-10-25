РФ атаковала одну из центральных областей: есть разрушение и аварийные отключения

Удар по энергетике и поврежденные дома: какими стали последствия атаки РФ на Хмельницкую область / © ТСН.ua

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Сегодня, 25 октября, российские войска нанесли удары по Хмельнитчине. В результате атаки поврежден объект энергетики и жилые дома в Каменец-Подольском районе.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

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«Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетику, пытаясь оставить людей без света. В Каменец-Подольском районе в результате российской атаки поврежден объект энергетики. Имеются аварийные отключения электроэнергии. Также повреждены окна в двух жилых домах», — отметил он.

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Глава ОВА заверил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. По его данным, предварительно пострадавших нет.

Ранее нардеп заявил, что только треть энергооборудования защищена от российских ударов.

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