РФ атаковала по пункту пропуска "Орловка": пограничники обнародовали первые фото

Из-за атаки паромного пункта пропуска «Орловка» пропускные операции временно приостановлены

Реклама

Сегодня ночью, 22 ноября 2025 года, в результате удара, нанесенного Российской Федерацией, была повреждена пограничная и припортовая инфраструктура паромного пункта пропуска «Орловка» .

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

Из-за атаки пропускные операции в пункте временно приостановлены. Пограничники также обнародовали кадры, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных российским ударом.

Реклама

Из-за атаки паромного пункта пропуска «Орловка» пропускные операции временно приостановлены.

В настоящее время на месте попадания продолжаются стабилизационные и восстановительные мероприятия.

Из-за атаки паромного пункта пропуска «Орловка» пропускные операции временно приостановлены.

«Просим граждан учесть информацию при планировании пересечения государственной границы», — отметили в ГНСУ.

Из-за атаки паромного пункта пропуска «Орловка» пропускные операции временно приостановлены.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали международный паромный пункт пропуска «Орловка», соединяющий Украину с Румынией. Отмечалось, что повреждена инфраструктура паромного комплекса. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. По предварительным данным, два человека пострадали.