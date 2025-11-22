- Дата публикации
-
Украина
РФ атаковала по пункту пропуска "Орловка": пограничники обнародовали первые фото
Россия ударила по пункту пропуска «Орловка», пропускные операции приостановлены. В ГНСУ показали последствия атаки.
Сегодня ночью, 22 ноября 2025 года, в результате удара, нанесенного Российской Федерацией, была повреждена пограничная и припортовая инфраструктура паромного пункта пропуска «Орловка» .
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).
Из-за атаки пропускные операции в пункте временно приостановлены. Пограничники также обнародовали кадры, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных российским ударом.
В настоящее время на месте попадания продолжаются стабилизационные и восстановительные мероприятия.
«Просим граждан учесть информацию при планировании пересечения государственной границы», — отметили в ГНСУ.
Напомним, в ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали международный паромный пункт пропуска «Орловка», соединяющий Украину с Румынией. Отмечалось, что повреждена инфраструктура паромного комплекса. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. По предварительным данным, два человека пострадали.