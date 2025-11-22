ТСН в социальных сетях

Украина
656
1 мин

РФ атаковала по пункту пропуска "Орловка": пограничники обнародовали первые фото

Россия ударила по пункту пропуска «Орловка», пропускные операции приостановлены. В ГНСУ показали последствия атаки.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Из-за атаки паромного пункта пропуска «Орловка» пропускные операции временно приостановлены

Сегодня ночью, 22 ноября 2025 года, в результате удара, нанесенного Российской Федерацией, была повреждена пограничная и припортовая инфраструктура паромного пункта пропуска «Орловка» .

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

Из-за атаки пропускные операции в пункте временно приостановлены. Пограничники также обнародовали кадры, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных российским ударом.

В настоящее время на месте попадания продолжаются стабилизационные и восстановительные мероприятия.

«Просим граждан учесть информацию при планировании пересечения государственной границы», — отметили в ГНСУ.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали международный паромный пункт пропуска «Орловка», соединяющий Украину с Румынией. Отмечалось, что повреждена инфраструктура паромного комплекса. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. По предварительным данным, два человека пострадали.

