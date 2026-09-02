ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1407
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала поезд с пассажирами в Одесской области: первые подробности (обновлено)

Россияне ударили по пассажирскому поезду «Одесса-Днепр».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Поезд (иллюстративное фото)

Поезд (иллюстративное фото) / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

Российские войска днем, 2 сентября, нанесли удар на Одесщине по пассажирскому поезду, направлявшемуся в Днепр.

Об этом сообщили местные паблики.

Атака РФ в Одесской области 2 сентября — что известно

По предварительной информации, в результате атаки никто из пассажиров не пострадал. Всех людей удалось своевременно эвакуировать из опасной зоны. Другие детали и последствия обстрела уточняются.

Как сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Петровский, вражеский беспилотник попал возле поезда 53/54 сообщением Одесса — Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.

По его словам, мониторинговая команда «Укрзализныци» приняла решение об эвакуации заблаговременно, поэтому в момент удара пассажиры, а также поездная и локомотивная бригады уже находились в безопасности. Удар на себя приняли локомотив и вагон прикрытия.

«Мы больно проживаем каждый момент, когда спасти от вражеских ударов, в частности, сверхбыстрой баллистики, не удается. Моменты же, когда слышишь в трубке „все целы, заблаговременно эвакуированы“ и выдыхаешь — пожалуй, самые счастливые в жизни сейчас», — отметил Петровский.

© соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве во время атаки 2 сентября российский дрон попал в жилой дом. Также из-за ударов повреждено медицинское учреждение и возник пожар на территории учебного заведения.

В Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадание российского снаряда по складам. На месте происшествия поднялся масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie