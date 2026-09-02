РФ атаковала поезд с пассажирами в Одесской области: первые подробности (обновлено)

Поезд (иллюстративное фото) / © Укрзализныця

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Российские войска днем, 2 сентября, нанесли удар на Одесщине по пассажирскому поезду, направлявшемуся в Днепр.

Об этом сообщили местные паблики.

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Атака РФ в Одесской области 2 сентября — что известно

По предварительной информации, в результате атаки никто из пассажиров не пострадал. Всех людей удалось своевременно эвакуировать из опасной зоны. Другие детали и последствия обстрела уточняются.

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Как сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Петровский, вражеский беспилотник попал возле поезда 53/54 сообщением Одесса — Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.

По его словам, мониторинговая команда «Укрзализныци» приняла решение об эвакуации заблаговременно, поэтому в момент удара пассажиры, а также поездная и локомотивная бригады уже находились в безопасности. Удар на себя приняли локомотив и вагон прикрытия.

«Мы больно проживаем каждый момент, когда спасти от вражеских ударов, в частности, сверхбыстрой баллистики, не удается. Моменты же, когда слышишь в трубке „все целы, заблаговременно эвакуированы“ и выдыхаешь — пожалуй, самые счастливые в жизни сейчас», — отметил Петровский.

© соцмережі

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Напомним, в Киеве во время атаки 2 сентября российский дрон попал в жилой дом. Также из-за ударов повреждено медицинское учреждение и возник пожар на территории учебного заведения.

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В Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадание российского снаряда по складам. На месте происшествия поднялся масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.

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