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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала пограничную инфраструктуру в Одесской области: пункт пропуска "Орловка" остановил работу

После российской воздушной атаки на пограничную инфраструктуру Измаильского района временно прекратил работу пункт пропуска "Орловка".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Орловка

Орловка

Российские войска совершили воздушную атаку на пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской РГА .

В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

В РГА отметили, что о возобновлении работы пункта пропуска сообщат дополнительно.

Информация о возможных повреждениях или пострадавших в сообщении не приведена.

Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.

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