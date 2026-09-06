РФ атаковала пограничную инфраструктуру в Одесской области: пункт пропуска "Орловка" остановил работу

Орловка

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Российские войска совершили воздушную атаку на пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской РГА .

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В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

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В РГА отметили, что о возобновлении работы пункта пропуска сообщат дополнительно.

Информация о возможных повреждениях или пострадавших в сообщении не приведена.

Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.

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