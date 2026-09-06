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- Украина
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РФ атаковала пограничную инфраструктуру в Одесской области: пункт пропуска "Орловка" остановил работу
После российской воздушной атаки на пограничную инфраструктуру Измаильского района временно прекратил работу пункт пропуска "Орловка".
Российские войска совершили воздушную атаку на пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области.
Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской РГА .
В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.
В РГА отметили, что о возобновлении работы пункта пропуска сообщат дополнительно.
Информация о возможных повреждениях или пострадавших в сообщении не приведена.
Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.