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РФ атаковала предприятие в большом областном центре: есть пострадавшие
После удара РФ по предприятию в Запорожье под завалами могут находиться люди.
Российские войска вечером 24 июня атаковали объект коммунального предприятия в Запорожском районе. В результате атаки зафиксированы разрушения инфраструктуры, ранены.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака РФ на Запорожье 24 июня — что известно
По данным главы ОВА, сейчас известно о трех пострадавших. Им уже оказывают помощь медики. Из-за вражеского удара частично разрушено здание предприятия и повреждена специальная техника.
«Предварительно, под завалами может находиться еще человек. Продолжаются аварийно-розыскные работы», — отметил Иван Федоров.
На месте происшествия работают профильные службы, проводящие разбор завалов и ликвидацию последствий обстрелов.
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Напомним, российские войска нанесли авиационный удар 24 июня по территории вблизи центрального пляжа в Запорожье. Среди пострадавших есть дети.
Кроме этого, в результате российской атаки КАБами на Запорожский район 23 июня погиб один человек, еще двое получили ранения.
А утром того же дня Запорожье взорвались взрывы. РФ атаковала в городе частную стоянку. На ее территории загорелись автомобили. Один человек получил травмы.