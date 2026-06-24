РФ атаковала предприятие в большом областном центре: есть пострадавшие

Атака РФ / © ТСН.ua

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Российские войска вечером 24 июня атаковали объект коммунального предприятия в Запорожском районе. В результате атаки зафиксированы разрушения инфраструктуры, ранены.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака РФ на Запорожье 24 июня — что известно

По данным главы ОВА, сейчас известно о трех пострадавших. Им уже оказывают помощь медики. Из-за вражеского удара частично разрушено здание предприятия и повреждена специальная техника.

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«Предварительно, под завалами может находиться еще человек. Продолжаются аварийно-розыскные работы», — отметил Иван Федоров.

На месте происшествия работают профильные службы, проводящие разбор завалов и ликвидацию последствий обстрелов.

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Напомним, российские войска нанесли авиационный удар 24 июня по территории вблизи центрального пляжа в Запорожье. Среди пострадавших есть дети.

Кроме этого, в результате российской атаки КАБами на Запорожский район 23 июня погиб один человек, еще двое получили ранения.

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А утром того же дня Запорожье взорвались взрывы. РФ атаковала в городе частную стоянку. На ее территории загорелись автомобили. Один человек получил травмы.

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