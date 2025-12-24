ТСН в социальных сетях

Украина
559
1 мин

РФ атаковала производственные объекты "Укрнафты": разрушения критические

Работа поврежденного оборудования остановлена.

Автор публикации
Елена Капник
Нефтедобыча.

Нефтедобыча. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью на среду, 24 декабря, российская армия нанесла удары по производственным объектам «Укрнафты». В результате атаки произошли критические разрушения. Работа поврежденного оборудования остановлена.

Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Отмечается, что второй день российские войска целенаправленно атакуют на нефтегазовую инфраструктуру. Против производственных объектов «Укрнафта» применено около 100 ударных дронов.

«Спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы», - подчеркнул Корецкий.

Заметим, что накануне ночью во время комбинированной атаки Россия также нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты". Прошло без пострадавших, но произошли серьезные разрушения.

Напомним, накануне ночью, 23 декабря, РФ ударила по объектам энергетики. Под прицелом находилась инфраструктура на западе страны. В частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

