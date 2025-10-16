РФ атаковала ракетами полигон ВСУ: появились новые подробности

Ракетная атака / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, использовав, в частности, две ракеты, тип которых устанавливается. Известно, что удар был нанесен по учебному подразделению, расположенному в относительно безопасной тыловой зоне.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Детали удара

По словам Волошина, по решению главнокомандующего ВСУ на месте работает специальная комиссия, которая должна установить все детали происшествия.

Реклама

«Однако несмотря на принятие мер безопасности, несмотря на то, что личный состав был перемещен вовремя и оповещен, перемещен в укрытие, все же не удалось избежать потерь. Говорить о каких-то итогах еще рано, но обязательно будут обнародованы все детали после того, как пройдет это расследование», — отметил спикер.

Комиссия должна выяснить, каким именно боеприпасом был нанесен удар, и проверить, могла ли быть корректировка или наведение со стороны врага.

О состоянии пострадавших

Владислав Волошин также сообщил, что всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Они связались с родными, и то, что подобные случаи будут расследованы, сейчас идет война. Враг создает подобное оружие, подобное вооружение именно для того, чтобы наносить такие удары», — рассказал спикер Сил обороны юга.

Реклама

Напомним, сегодня, 16 октября, российские войска атаковали одно из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Также отмечается, что РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в том числе двумя баллистическими ракетами, по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил.

Ранее 24 сентября враг также нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.