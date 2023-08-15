РФ атаковала ракетами Прикарпатье: что известно о последствиях (фото)

Ночью против 15 августа во время воздушной тревоги оккупанты атаковали ракетами Прикарпатья: в области сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Сегодня на рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Работала наша ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

Обломки ракеты попали в частный двор. Повреждены хозяйственные постройки и жилой дом. Прошло без пострадавших.

Падение обломков ракеты в Прикарпатье. Фото: Светлана Онищук.

Обломки сбитых ракет в Прикарпатье повредили дом. Фото: Светлана Онищук.

К слову, в Ивано-Франковской области тревога продолжалась с 04:03 до 05:49. В воздушных силах информировали об опасности ракетного удара.

Как сообщалось, ночью 15 августа произошла масштабная атака по Украине. оккупанты выпустили 28 крылатых ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

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