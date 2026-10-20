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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала Ровенщину: в Дубно пылает «Эпицентр», есть раненые (фото)

Горожан призвали закрыть окна.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Последствия атаки РФ на Ровенщину 20 октября

Последствия атаки РФ на Ровенщину 20 октября

Сегодня, 20 октября, одно из основных направлений российской атаки пришлось на Ровенщину. Особенно пострадал город Дубно.

О деталях атаки рассказали в полиции Ровенской области.

Ночью в Ровно женщина получила перелом ноги и после оказания медпомощи была отпущена.

Среди поврежденных объектов — многоэтажка, транспортные средства и торговый центр.

По состоянию на 15 часов с полуночи в полицию поступило 94 обращений от граждан по поводу повреждения.

«Взрывотехники обследовали каждую локацию и изъяли обломки. Силы ПВО работали над уничтожением вражеских беспилотников. Так что люди и правоохранители продолжают обнаруживать обломки сбитых БпЛА», — отметили в полиции.

Также сообщалось, что ночью 20 октября объект инфраструктуры был поврежден в Млиновской громде Ровенской области. Об этом сообщили в Facebook Млыновского поселкового совета.

Атака на Дубно

Особенно пострадало Дубно.

Здесь россияне нанесли удар по местному «Эпицентру». По словам местных, по этому ТЦ было несколько прилетов.

На кадрах в Сети виден густой дым, затянувший небо.

Фото t.me/typove_dubno

Фото t.me/typove_dubno

Фото t.me/typove_dubno

Фото t.me/typove_dubno

Взрывы в городе раздавались с утра и продолжали звучать на момент публикации новости.

Горожан призвали закрыть окна, потому что продукты горения распространяются вокруг.

«Сегодня вражеская воздушная атака затронула наш город. К сожалению, имеем попадание в объект инфраструктуры. По предварительной информации, три человека ранены, из них двое госпитализированы. Есть возгорание. Продукты горения активно распространяются, поэтому призываем жителей окрестных домов, закрыть окна», — сообщили в Дубенском городском совете.

Фото t.me/typove_dubno

Фото t.me/typove_dubno

В Сети также сообщалось о прилете в здание железнодорожного вокзала в Дубне, но «Укрзализныця» опровергает эту информацию.

Также в облэнерго сообщили, что графики отключений света в Дубенщине не действуют, в районе — аварийное обесточивание.

Напомним, что в Киеве 20 октября вражеский беспилотник попал в здание медицинского учреждения в Соломенском районе.

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