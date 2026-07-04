Угольная шахта / © Associated Press

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Россия нанесла удар по шахтоуправлению ДТЭК на Днепропетровщине, в результате чего один работник погиб, а 5 получили ранения.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Трагическая весть. Вчера одно из наших предприятий в Днепропетровской области было атаковано. Погиб работник охранной службы. Еще пять работников получили ранения. Коллегам предоставляется вся необходимая помощь», — отметили в компании

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Из-за атаки объект претерпел значительные разрушения, возникло обесточивание. В момент атаки под землей в шахте находились 86 работников. Всех немедленно эвакуировали на поверхность.

В настоящее время работа на предприятии остановлена. Специалисты готовятся к аварийно-восстановительным работам, как позволят условия безопасности.

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Напомним, 4 июля российские кафиры атаковали промышленное предприятие в Полтавском районе и объект энергетики на Миргородщине. Из-за удара по энергообъекту без света временно остались около 600 потребителей.

Накануне Россия нанесла удар КАБам по центру Сум. Среди погибших — жена и 5-летняя дочь полицейского. В общей сложности погибли четыре человека.

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