РФ атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине: под землей сейчас 192 сотрудника

© Getty Images

Реклама

Россия 19 октября массированно атаковала БПЛА шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Во время удара под землей находились 192 сотрудника шахты.

Об этом сообщили на канале группы ДТЭК.

По состоянию на вечер 19 октября в результате прилета беспилотников по шахте на Днепропетровщине продолжается эвакуация сотрудников на поверхность.

Реклама

Это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Напомним, ранее речь шла о том, что Россия пытается обесточить границы Украины. В то же время, Украина импортирует значительно меньше электроэнергии, чем позволяет пропускная способность (2100 МВт). Фактический импорт составляет около 300 МВт.

Также на днях россияне ударили ракетами и дронами об энергообъекте ДТЭК «Нефтегаз». Из-за обстрелов работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.