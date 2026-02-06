РФ атаковала собачий приют в Запорожье: есть погибшие и раненые животные (фото, видео 18+)

Россияне ударили по приюту / © Запорожский городской совет

Реклама

Российская атака на Запорожье повредила приют для собак, где находились десятки бездомных животных. Часть четвероногих погибла, есть раненые, пострадала и работница заведения.

Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко

Харченко отметила, что коммунальное предприятие «Побутовик» развозит травмированных собак в клиники, где им оказывают помощь. По данным Суспільного, известно, что погибли восемь животных, более двадцати получили ранения. Взрывная волна и обломки также разрушили инфраструктуру приюта.

Реклама

Россияне ударили по убежищу / © Запорожский городской совет

Россияне ударили по убежищу / © Запорожский городской совет

Дата публикации 13:47, 06.02.26 Количество просмотров 14 Россияне нанесли удар по собачьему приюту в Запорожье (видео 18+)

Обстрел Запорожья и области 6 февраля

Обстрелы продолжались по всей области. Запорожская ОГА сообщила о ранении одного человека в результате утренней атаки на город. Повреждены здания гаражного кооператива, работают экстренные службы.

В Вольнянске ночь стала трагической — после удара дрона по частному дому погибли супруги.

«По Запорожью враг также направлял многочисленные цели. Спасибо нашим защитникам неба — ни одна из них не достигла своей цели. Это большая, сверхсложная работа наших военных», — отметил глава ОВА Иван Федоров.

Также российские дроны пытались атаковать энергетические объекты. Временно без света оставались около 12 тысяч абонентов и одна из котельных в Заводском районе, однако электроснабжение оперативно восстановили.

Реклама

В городе также зафиксированы разрушения в жилом секторе: взрывные волны повредили 12 многоэтажек — выбиты окна, разрушены балконы. Коммунальные службы сразу начали аварийные работы.