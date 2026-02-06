- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 313
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала собачий приют в Запорожье: есть погибшие и раненые животные (фото, видео 18+)
Погибли по меньшей мере восемь животных, более 20 собак ранены.
Российская атака на Запорожье повредила приют для собак, где находились десятки бездомных животных. Часть четвероногих погибла, есть раненые, пострадала и работница заведения.
Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко
Харченко отметила, что коммунальное предприятие «Побутовик» развозит травмированных собак в клиники, где им оказывают помощь. По данным Суспільного, известно, что погибли восемь животных, более двадцати получили ранения. Взрывная волна и обломки также разрушили инфраструктуру приюта.
Обстрел Запорожья и области 6 февраля
Обстрелы продолжались по всей области. Запорожская ОГА сообщила о ранении одного человека в результате утренней атаки на город. Повреждены здания гаражного кооператива, работают экстренные службы.
В Вольнянске ночь стала трагической — после удара дрона по частному дому погибли супруги.
«По Запорожью враг также направлял многочисленные цели. Спасибо нашим защитникам неба — ни одна из них не достигла своей цели. Это большая, сверхсложная работа наших военных», — отметил глава ОВА Иван Федоров.
Также российские дроны пытались атаковать энергетические объекты. Временно без света оставались около 12 тысяч абонентов и одна из котельных в Заводском районе, однако электроснабжение оперативно восстановили.
В городе также зафиксированы разрушения в жилом секторе: взрывные волны повредили 12 многоэтажек — выбиты окна, разрушены балконы. Коммунальные службы сразу начали аварийные работы.