ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
338
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала терминал «Новой почты» в одном из областных центров: детали

Очередной удар по логистике: на севере Чернигова в результате вражеских обстрелов потерпел разрушения сортировочный терминал «Новой почты».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Удар по "Новой почте" в Чернигове

Удар по «Новой почте» в Чернигове / © Новая почта

На севере Чернигова сегодня, 5 июля, российские войска атаковали терминал «Новой почты».

Об этом сообщили начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и пресс-служба «Новой почты».

«На севере города враг атаковал терминал „Новой почты“. Последствия уточняются», — отметил Брижинский.

В самой компании уточнили, что враг попал в сортировочный терминал «Новой почты».

«Сегодня около 16.20 произошла очередная атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру. Потерпел разрушение терминал Новой почты на Черниговщине», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время происходит локализация последствий.

«Новая почта» уверяет, что уже задействовала резервные логистические схемы, следовательно, доставка отправлений осуществляется по графику.

Напомним, что 17 июня из-за серии российских атак был уничтожен сортировочный терминал «Новой почты» в Сумах.

А в Киеве в результате массированного ракетного удара России 15 июня серьезные повреждения получила логистическая инфраструктура «Новой почты». Один из самых современных сортировочных терминалов компании был частично разрушен.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
338
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie