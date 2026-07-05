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- Украина
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РФ атаковала терминал «Новой почты» в одном из областных центров: детали
Очередной удар по логистике: на севере Чернигова в результате вражеских обстрелов потерпел разрушения сортировочный терминал «Новой почты».
На севере Чернигова сегодня, 5 июля, российские войска атаковали терминал «Новой почты».
Об этом сообщили начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и пресс-служба «Новой почты».
«На севере города враг атаковал терминал „Новой почты“. Последствия уточняются», — отметил Брижинский.
В самой компании уточнили, что враг попал в сортировочный терминал «Новой почты».
«Сегодня около 16.20 произошла очередная атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру. Потерпел разрушение терминал Новой почты на Черниговщине», — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет. В настоящее время происходит локализация последствий.
«Новая почта» уверяет, что уже задействовала резервные логистические схемы, следовательно, доставка отправлений осуществляется по графику.
Напомним, что 17 июня из-за серии российских атак был уничтожен сортировочный терминал «Новой почты» в Сумах.
А в Киеве в результате массированного ракетного удара России 15 июня серьезные повреждения получила логистическая инфраструктура «Новой почты». Один из самых современных сортировочных терминалов компании был частично разрушен.