РФ атаковала терминал «Новой почты» в одном из областных центров: детали

Удар по «Новой почте» в Чернигове / © Новая почта

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На севере Чернигова сегодня, 5 июля, российские войска атаковали терминал «Новой почты».

Об этом сообщили начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и пресс-служба «Новой почты».

«На севере города враг атаковал терминал „Новой почты“. Последствия уточняются», — отметил Брижинский.

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В самой компании уточнили, что враг попал в сортировочный терминал «Новой почты».

«Сегодня около 16.20 произошла очередная атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру. Потерпел разрушение терминал Новой почты на Черниговщине», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время происходит локализация последствий.

«Новая почта» уверяет, что уже задействовала резервные логистические схемы, следовательно, доставка отправлений осуществляется по графику.

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Напомним, что 17 июня из-за серии российских атак был уничтожен сортировочный терминал «Новой почты» в Сумах.

А в Киеве в результате массированного ракетного удара России 15 июня серьезные повреждения получила логистическая инфраструктура «Новой почты». Один из самых современных сортировочных терминалов компании был частично разрушен.

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