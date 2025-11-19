РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами: первые детали от власти о последствиях и потерпевших

Дом.

В течение ночи и с утра 19 ноября армия РФ ударила по Тернополю ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и "Шахедами". Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие", - проинформировал чиновник.

По его словам, на месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию Надал пообещал предоставить впоследствии.

Как сообщалось, в Тернополе сегодня целое утро раздавались взрывы. В течение тревоги, продолжавшейся с 02:23 до 07:57, город атаковали российские воздушные цели. В частности, крылатые ракеты.