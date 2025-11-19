- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 10k
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами: первые детали от власти о последствиях и потерпевших
В результате российской атаки повреждены жилые дома.
Дополнено новыми материалами
В течение ночи и с утра 19 ноября армия РФ ударила по Тернополю ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.
"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и "Шахедами". Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие", - проинформировал чиновник.
По его словам, на месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию Надал пообещал предоставить впоследствии.
Как сообщалось, в Тернополе сегодня целое утро раздавались взрывы. В течение тревоги, продолжавшейся с 02:23 до 07:57, город атаковали российские воздушные цели. В частности, крылатые ракеты.